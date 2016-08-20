إسرائيل تجدد "الإداري" لصحافي فلسطيني

مددت السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري للصحافي الفلسطيني عمر نزال، المعتقل منذ أربعة أشهر لثلاثة شهور إضافية، وفق نادي الأسير الفلسطيني وعائلته.

وقال نادي الأسير إنه تلقى معلومات من محامين تفيد بتمديد اعتقال نزال لثلاثة شهور إضافية.

واعتقل الصحافي نزال، وهو عضو في الأمانة العامة لنقابة #الصحافيين الفلسطينيين، على معبر "ألنبي" الإسرائيلي الفاصل بين #الضفة الغربية والأردن، أثناء توجهه من الضفة الغربية لحضور مؤتمر دولي للصحافيين في سراييفو، وتم تحويله للاعتقال الإداري لأربعة أشهر تنتهي في 22 آب/أغسطس.

وكتبت زوجة نزال مارلين ربضي على صفحتها على #فيسبوك "بلغنا اليوم أنه تم تمديد الاعتقال الإداري لعمر ثلاثة شهور".

وكان نزال أعلن الإضراب عن الطعام في الرابع من آب/أغسطس الحالي، احتجاجاً على اعتقاله واستباقاً لتمديد الاعتقال الإداري.

غير أن الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة قالت لوكالة فرانس برس بأن "إسرائيل تمارس سياسة تمديد الاعتقال الإداري بشكل كثيف، ومن ضمن التمديد شملت الصحافي نزال".

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن #إسرائيل تعتقل 20 صحافياً فلسطينياً، منهم طلاب إعلام جدد، وغالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري.