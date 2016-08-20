الأمم المتحدة تحث على الالتزام بجدول انتخابات الصومال

عبر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن أسفه لتأجيل موعد الانتخابات في الصومال، لكنه أعرب عن الأمل في أن يتم التقيد بشكل كامل بالجدول الانتخابي الجديد.

وحددت مجموعة العمل الصومالية تاريخ 30 أكتوبر لانتخاب رئيس جديد. ويختار قبل ذلك 54 ممثلاً لمجلس الشيوخ من قبل 14 ألف مندوب.

وكان من المقرر أن يتم هذا الاقتراع غير المباشر في أغسطس.

وقال مجلس الأمن في إعلان صدر بالاجماع إن المجلس "يأسف للتأخير الحاصل في الجدول الأصلي المحدد ويدعو مجمل الأطراف الصومالية إلى العمل بشكل بناء على تطبيق الجدول المعدل بلا تأخير".

وأكد المجلس: "من المهم الحفاظ على الزخم باتجاه نظام حكم ديمقراطي في إطار عملية انتخابية دون إقصاء وشفافة تحظى بمصداقية العام 2016، لتكون وسيلة لتنظيم انتخابات عامة مباشرة في 2020".

وأشاد المجلس بقرارات المنتدى الوطني للقادة الصوماليين "بشأن تمثيل فئات أقلية" وذكروا "بتعهد الحكومة الاتحادية الصومالية بتخصيص 30% من المقاعد في مجلسي البرلمان للنساء".

ويجتمع كبار الناخبين (أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب) في 30 أكتوبر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود ترشحه لولاية ثانية.

ولن يكون الاقتراع بالانتخاب المباشر العام كما نص الدستور حيث تم تأجيل ذلك إلى انتخابات 2020. لكنه أوسع من اقتراع 2012 الذي لم يشهد سوى مشاركة 135 زعيم قبيلة في الانتخاب.

وغرق الصومال في الفوضى والحرب الأهلية منذ الإطاحة بنظام محمد سياد بري في 1991.