عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

الخرطوم..اختتام ورشة دور الإعلام العربي بالتصدي للإرهاب

المصدر: سعد الدين حسن - العربية
رابط مختصر

خرج إعلان الخرطوم، في ختام ورشة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، التي نظمتها الجامعة العربية، بـ14 توصية ومقترحا.

ورأت الحكومة السودانية، التي لم تزل مدرجة على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، في استضافة الخرطوم للورشة دحضاً لما اعتبرتها مزاعم تجافي الواقع.

وشكل ضبط الخطاب الديني وقيام مفوضية للإعلام وإنشاء شركة إنتاج عربية إعلامية تتصدى للمضامين التي يقدمها النموذج الغربي عناوين بارزة لتوصيات المشاركين، في انتظار اعتمادها بشكل رسمي وإضافة أفكار أخرى تعتمد تبادل تجارب الدول العربية.

كلمات دالّة

#الخرطوم, #الإرهاب, #السودان, #ورشة, #أعمال, #دور, #الإعلام العربي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر