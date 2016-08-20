الخرطوم..اختتام ورشة دور الإعلام العربي بالتصدي للإرهاب

خرج إعلان الخرطوم، في ختام ورشة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، التي نظمتها الجامعة العربية، بـ14 توصية ومقترحا.

ورأت الحكومة السودانية، التي لم تزل مدرجة على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، في استضافة الخرطوم للورشة دحضاً لما اعتبرتها مزاعم تجافي الواقع.

وشكل ضبط الخطاب الديني وقيام مفوضية للإعلام وإنشاء شركة إنتاج عربية إعلامية تتصدى للمضامين التي يقدمها النموذج الغربي عناوين بارزة لتوصيات المشاركين، في انتظار اعتمادها بشكل رسمي وإضافة أفكار أخرى تعتمد تبادل تجارب الدول العربية.