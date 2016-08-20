مؤسسة خليفة الإنسانية تقدم مساعدات عاجلة للسودان

تقدم #مؤسسة_خليفة_الإنسانية مساعدات عاجلة إلى #السودان ، وذلك بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة #الإمارات ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد #أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والمساعدات العاجلة إلى الشعب السوداني تشمل المواد الغذائية والخيام والمبيدات الحشرية، حسب ما جاي على وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتأتي هذه المساعدات على خلفية تعرض السودان لفيضانات وسيول تسببت في حدوث أضرار جسيمة نظراً لاستمرار هطول الأمطار.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن "هذه الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة للحد من معاناة الشعب السوداني الشقيق وتقديم المساعدة للمتضررين من أثر السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من ولايات السودان".