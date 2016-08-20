برلمان تركيا يصادق على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

صادق #البرلمان_التركي على اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مع #إسرائيل الشهر الماضي، لإنهاء خلاف دام ست سنوات وتمهيد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين #أنقرة و #تل_أبيب.

ومن المقرر أن تقوم #الحكومة_الإسرائيلية بدفع مبلغ 20 مليون دولار خلال 25 يوما وسيتم تحويلها لأحد المراكز لتوزيعها على أسر الضحايا والمصابين جراء هجوم الكوماندوز الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي الذي كان متجهاً إلى قطاع #غزة للتضامن مع أهلها في مايو عام 2010.

في المقابل تعهدت #تركيا بالتنازل عن جميع القضايا التي تم رفعها ضد إسرائيل في المحاكم الجنائية الدولية.