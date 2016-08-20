وصول 304 لاجئين وجثث 5 سوريين إلى صقلية بإيطاليا

وصل إلى ميناء #تراباني في #صقلية صباح اليوم السبت 304 مهاجرين جرى إنقاذهم إلى جانب جثث خمسة أشخاص غرقوا جراء انقلاب قارب في #البحر_المتوسط.

وقالت جماعة إغاثة إنسانية أمس الجمعة، إن ثلاثة أطفال سوريين غرقوا مع ثلاثة بالغين عندما انقلب قارب يحمل #لاجئين قبالة ساحل #ليبيا وهو في طريقه إلى #أوروبا.

وقالت منظمة "ميغرانت أوفشور آيد ستيشن" الإنسانية، إن جثتي طفلتين عمرهما ثمانية أشهر وخمسة أعوام انتشلت على بعد نحو 22 ميلا بحريا قبالة ليبيا يوم الخميس عندما غرق القارب الصغير الذي تكدس فيه 27 سوريا.

وذكرت المنظمة أن جثث امرأتين ورجل انتشلت أيضا بينما لم يتم العثور على طفل آخر يبلغ من العمر خمسة أعوام.

وتدير المنظمة سفينتي إنقاذ في البحر #المتوسط بين #إيطاليا وليبيا. كما أقلت سفينة صيد وسفينة أخرى تديرها منظمة "بروأكتيفا أوبن أرمس" 21 ناجيا وهم بين المهاجرين الذين وصلوا إلى تراباني اليوم.