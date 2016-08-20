17 ألف رجل إطفاء يشاركون بإخماد حرائق الولايات المتحدة

شارك أكثر من 17 ألف رجل إطفاء، الجمعة، في جهود احتواء عشرات الحرائق الضخمة التي أدت إلى احتراق مناطق شاسعة ودمرت مئات المباني في 10 ولايات أميركية كانت كاليفورنيا أكثرها تضررا.

والخميس اجتاح 31 حريقاً 162 هكتاراً من الاراضي، من بينها سبعة حرائق في كاليفورنيا وستة في ايداهو، طبقاً لمركز مكافحة الحرائق الوطني.

وفي كاليفورنيا أدت الحرائق التي اشتعلت في غابة انجيليس ناشونال قرب لوس انجيليس إلى احتراق 15 ألف هكتار خلال ثلاثة أيام، ولم يتم احتواء سوى 26% من هذا الحريق.

وصدرت تحذيرات لأكثر من 82500 شخص بإخلاء منازلهم، كما بلغ عدد المنازل المعرضة للتضرر من الحريق نحو 34500 منزل.

وتقول السلطات إن 96 منزلاً احترقت إضافة إلى 213 مبنى.

ولم يبلغ عن وقوع ضحايا إلا أنه تم استخدام الكلاب للبحث عن أية جثث يمكن أن تكون موجودة في المباني المحترقة.

ومنذ بداية العام دمر نحو ألف منزل في ولاية كاليفورنيا وقتل 7 أشخاص بسبب الحرائق في الولاية الأكثر تعداداً للسكان في الولايات المتحدة.

ورغم تزايد عدد الحرائق الكبيرة خلال الأسابيع الماضية، إلا أن موسم الحرائق هذا العام هو الأقل تدميراً خلال السنوات الأخيرة.