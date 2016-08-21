الصومال: مقتل 10 أشخاص بسيارتين مفخختين

قالت الشرطة الصومالية إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا عندما هاجم انتحاريان في سيارتين ملغمتين مقر الحكومة المحلية في بلدة جالكايو في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال علي أحمد، وهو ضابط شرطة "تأكدنا من مقتل 10 أشخاص بينهم مدنيون وأفراد أمن".

وذكر شهود وسكان أنهم سمعوا انفجارين مدويين بتتابع سريع أعقبهما إطلاق نار مكثف.

وقالت حليمة إسماعيل، وهي إحدى الساكنات "وقع انفجاران هائلان. أحدهما كان في شاحنة ملغمة وأعقبه بدقيقة أو نحو ذلك انفجار سيارة ملغمة أخرى. أصيب أخي في المنطقة".

وقالت حركة الشباب التي تنفذ هجمات عنيفة في الصومال إنها مسؤولة عن الهجوم. وقال عبدالعزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة "وقع تفجيران انتحاريان بسيارتين ملغمتين".