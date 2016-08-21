القوات الأفغانية تستعيد من طالبان منطقة قرب ولاية قندوز

استعادت القوات الأفغانية منطقة قرب ولاية #قندوز الشمالية الشرقية بعد أن سيطرت عليها حركة #طالبان لفترة وجيزة، ما أدى إلى فرار الآلاف من منازلهم، بحسب ما أفاد مسؤولون وسكان الأحد.

وسيطرت حركة طالبان السبت على منطقة خان آباد شمال أفغانستان والقريبة من مدينة قندوز العاصمة الاقليمية الوحيدة، التي تمكنوا منذ 2001 من السيطرة عليها لفترة قصيرة العام الماضي.

وبعد ذلك بساعات انتشرت قوات الأمن الأفغانية في المنطقة التي تعد طريقا رئيسيا الى مدينة قندوز.

وصرح سيد محمود دانيش المتحدث باسم محافظ قندوز بأن القوات الحكومية استعادت المنطقة مساء السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي إن "هناك عملية لمطاردة طالبان حاليا وقد انتهى التهديد للمدينة. نحن نوسع عملياتنا الى خارج نطاق" المنطقة.

وكثف المسلحون الذين يشنون تمردا للإطاحة بحكومة #كابول المدعومة من الغرب، هجماتهم في جميع انحاء البلاد، وشددوا قبضتهم على كبرى مدن ولاية هلمند المحاصرة جنوب غرب قندوز في الاسابيع الاخيرة.

وسيطرت حركة طالبان على مدينة قندوز لفترة وجيزة في سبتمبر 2015 ما اشاع الذعر بين السكان. وكان ذلك أكبر انتصار تحققه الحركة في حربها المستمرة منذ 14 عاما.

وبعد نحو أسبوعين تمكنت قوات الامن الافغانية مدعومة بالطيران الاميركي وجنود حلف شمال الاطلسي من استعادة المدينة.

وبعد ذلك أكد مسؤولون أميركيون وأفغان أنهم لن يسمحوا بسقوط أي مدينة أخرى في أيدي التنظيم المتطرف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر شنت طالبان هجوما واسعا على ولاية هلمند الجنوبية المضطربة، وحاصرت عاصمتها لشكر كاه التي يسكنها 200 الف شخص، الا ان القوات الافغانية مدعومة بضربات جوية اميركية تمكنت من صد طالبان.

ويأتي القتال في هلمند وقندوز فيما تعاني القوات الافغانية من الضغوط نظرا لانتشارها على العديد من الجبهات في انحاء البلاد بينها ولاية ننغرهار الشرقية حيث يتغلغل تنظيم داعش.