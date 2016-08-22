إسرائيل تغير على غزة.. وأكثر من 20 قذيفة شمال القطاع

أفادت مصادر طبية وأمنية أن فلسطينيين اثنين أصيبا في عدة غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الأحد على شمال ووسط قطاع غزة ليرتفع إلى 4 عدد المصابين في القصف الاسرائيلي الأحد.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع "أصيب مواطنان بجروح متوسطة جراء عدة غارات جوية شنها الاحتلال على شمال القطاع مساء الأحد".

وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة أحدهما شاب يبلغ من العمر 20 عاماً ب"شظايا في الوجه جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي منطقة شمال القطاع بعد ظهر الأحد" وفق القدرة.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن 4 غارات جوية شنها الطيران الحربي استهدفت ثلاث منها مواقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ولسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي وكتائب ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية في شمال القطاع. ما أسفر عن إصابة اثنين وإحداث أضرار في المواقع.

كما شنت غارة خامسة على أرض زراعية شرق مخيم البريج في وسط القطاع.

وأكد المصدر الأمني أن "أكثر من عشرين قذيفة مدفعية أطلقت على مناطق شمال القطاع" دون اصابات.

