القوات الباكستانية تقتل 6 في هجوم جديد قرب أفغانستان

قال الجيش الباكستاني إن قوات الأمن قتلت ستة أشخاص في واد بأقصى شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية في هجوم جديد على المتشددين.

وذكر الجيش في بيان صدر في وقت متأخر الليلة الماضية أن كل القتلى الذين سقطوا في الهجوم على منطقة خيبر "إرهابيون".

ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من مصدر مستقل من هوية القتلى إذ تقيد السلطات الدخول للمنطقة.

وشن الجيش عمليات جوية وبرية في وادي راج غال على بعد نحو 90 كيلومترا غربي مدينة بيشاور الأسبوع الماضي في أحدث مرحلة من هجوم استهدف حركة طالبان الباكستانية وحلفاءها وبدأ عام 2014.

وقال الجيش إنه قتل 31 شخصا على الأقل في هجمات برية وجوية منسقة في منطقة راج غال منذ 16 أغسطس آب.

وأضاف أن الهجمات ستمنع تحركات الإرهابيين على امتداد الجبال الشاهقة والممرات.