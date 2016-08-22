طهران تغلق قاعدة همدان بوجه موسكو.. وأميركا تشكك

بعد أن أعلنت إيران الاثنين، أن روسيا أوقفت استخدام قاعدة جوية إيرانية لشن ضربات في سوريا، شككت الولايات المتحدة بهذا التوقف وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها اطلعت على تقارير تفيد بأن روسيا أنهت استخدامها لقاعدة جوية إيرانية في تنفيذ ضربات ضد متشددين سوريين، ولكن ليس واضحاً ما إذا كان الاستخدام الروسي للقاعدة توقف فعليا.ً

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التعاون بين روسيا وإيران وإنه "ليس واضحا بالنسبة لنا...ما إذا كان استخدامها لهذه القاعدة قد توقف بشكل حاسم."

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله "ليس لروسيا قواعد في إيران ولا تتمركز هنا. قاموا بهذه (العملية) وانتهى الأمر في الوقت الحالي".

من جانبه، انتقد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان الاثنين روسيا، لأنها كشفت عن استخدام قاعدة جوية في همدان، لشن ضربات في سوريا ووصف ذلك بأنه فعل "استعراضي" وينم عن "عدم الاكتراث".

وتأتي الانتقادات التي وجهها الوزير الإيراني خلال مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإيراني بعد إعلان روسيا الأسبوع الماضي عن استخدام القاعدة في غرب إيران لضرب "فصائل مسلحة" في سوريا.

وقال دهقان "طبيعي أن يعنى الروس باستعراض كونهم قوة عظمى، ودولة ذات نفوذ، وأنهم فاعلون في القضايا الأمنية في المنطقة والعالم". وأضاف "كان هناك نوع من الاستعراض وعدم الاكتراث في الإعلان عن هذا النبأ".

وقال دهقان "تعاونا وسنواصل التعاون مع النظام السوري وروسيا"، موضحا "قررت روسيا استخدام عدد أكبر من الطائرات وزيادة سرعتها ودقتها في العمليات. وبالتالي كانت بحاجة إلى إعادة تموين (طائراتها) في منطقة أقرب إلى العمليات. ولهذا استخدموا قاعدة نوجة (في همدان)، ولكننا لم نعطهم بأي حال قاعدة عسكرية".

من جانبه قال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين إن عودة القوات الجوية الروسية لاستخدام القاعدة الإيرانية قرب مدينة همدان لشن ضربات في سوريا تتوقف على الوضع هناك.

