ساركوزي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الاثنين ترشحه إلى الانتخابات التمهيدية اليمينية، استعداداً للاقتراع الرئاسي في 2017، حسب ما جاء في حسابه على تويتر.

ونشر ساركوزي على تويتر مقتطفات من كتاب له سيصدر الأربعاء تتضمن ترشحه.

وفي هذا الكتاب بعنوان "كل شيء من أجل فرنسا" كتب ساركوزي (61 عاما) الذي هزمه فرنسوا هولاند في انتخابات 2012، "قررت أن أكون مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2017. إن فرنسا تستحق أن نعطيها كل شيء".

وقال "هذا الكتاب نقطة الانطلاق".

وقد يتنافس ساركوزي مجددا مع الاشتراكي فرنسوا هولاند، الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية في 2012. إلا أن هولاند لم يعلن ترشحه رسميا.

لكن قبل ذلك على ساركوزي أن يفرض نفسه داخل حزبه حزب الجمهوريين.

وترغب12 شخصية أخرى المشاركة في الانتخابات التمهيدية اليمينية التي ستجري في 20 و27 تشرين الثاني/نوفمبر وبينهم رئيس الوزراء السابق رئيس بلدية بوردو (جنوب غرب) الان جوبيه الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.

وكان ساركوزي المتزوج من عارضة الأزياء السابقة كارلا بروني وأنجبا طفلة خلال ولايته الرئاسية، انسحب من الحياة السياسية بعد هزيمته.

لكنه عاد إلى المعترك السياسي وتزعم الحزب اليميني المعارض الرئيسي الذي أطلق عليه اسم الجمهوريين.

إضافة إلى خصمه جوبيه على ساركوزي أن يتخطى عقبات قضائية لأنه متهم في عدة قضايا مرتبطة بتمويل حملته في 2012 وقد ترفع دعوى ضده.