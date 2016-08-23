أميركا.. شرطي يقتل شخصاً أصم وأبكم بسبب سرعة زائدة

أقدم شرطي على قتل شخص أصم وأبكم في ولاية كارولاينا الشمالية جنوب شرق الولايات المتحدة، على خلفية سرعة زائدة في القيادة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

وحاول الشرطي، جيرمين سوندرز، توقيف دانيال هاريس لتجاوزه السرعة، غير أن الشاب، البالغ من العمر 29 عاماً والذي لا يتواصل إلا بلغة الإشارة، واصل القيادة إلى منزله.

وقال أحد الجيران، مارك بارينغر، لمحطة "دبليو أس أو سي" المحلية، إن هاريس "لم يسمع صفارة الإنذار حتى، لم يسمع شيئاً".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الشرطة، الرقيب مايكل بيكر، في بيان، أن "السائق خرج من سيارته بعد مطاردة قصيرة له"، وحصل نوع من التفاعل بينه وبين الشرطي الذي أطلق النار، مشيراً إلى أن "السائق توفي متأثراً بجروحه في مكان الحادث ليل الخميس في حي سيفن أوكس في مدينة شارلوت".

وأطلقت عائلة الشاب حملة لتغطية تكاليف الجنازة وإنشاء مؤسسة باسمه تعنى بتوعية عناصر الشرطة وتدريبهم في حال تواجهوا مع أشخاص صم وبكم.

كما دعت العائلة إلى إدخال تعديل إلى آلية تسجيل المركبات، بحيث يتم تسجيل أي سائق أصم وأبكم ما يسهل على عناصر الشرطة التعرف إليه عند إدخالهم رقم سيارته في حواسيبهم.

وجمعت حملة التبرعات 10 آلاف دولار مساء الاثنين.