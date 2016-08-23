الأردن.. إحباط محاولتي اجتياز حدود

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية، صباح الثلاثاء، محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الحدود من إحدى الدول المجاورة إلى المملكة.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الحدود من إحدى الدول المجاورة إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إلقاء القبض على المتسلل وتحويله إلى الجهات المختصة.

كما أحبطت قوات حرس الحدود، الاثنين، محاولة هروب لشخصين يحملان جنسية أجنبية حاولا اجتياز الحدود من الأراضي الأردنية إلى إحدى الدول المجاورة.