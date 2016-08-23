اليونان مزيد من الدعم الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين

طلبت اليونان من الاتحاد الأوروبي تسريع وتيرة إعادة توطين #المهاجرين واللاجئين في البلاد إلى دول أخرى في الاتحاد، بموجب خطة تم الاتفاق عليها العام الماضي لتخفيف الضغط على إيطاليا واليونان اللتين تقعان على الحدود الخارجية لأوروبا.

وبموجب الخطة يمكن إعادة توطين 160 ألف مهاجر على مدى عامين لكن حتى الآن أعيد توطين أربعة آلاف فحسب من #اليونان وإيطاليا إلى دول أوروبية أخرى.

وقال وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس للصحافيين "في الوقت الراهن لدينا سبعة آلاف #شخص على استعداد لإعادة توطينهم ولا توجد استجابة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستكون ملزمة بقبولهم... ومن ثم نطالب بسد هذه الفجوة."

وذكر أنه ووزراء آخرون سيقومون بجولة في الدول الأعضاء الشهر المقبل لمناقشة القضية. وقال إن اليونان "تسعى لأن يفي الاتحاد الأوروبي بما تم الاتفاق عليه".

وتحارب الدول الأعضاء في وسط أوروبا الخطة التي وضعها #الاتحاد_الأوروبي العام الماضي لإعادة توطين طالبي اللجوء واتخذت المجر وسلوفاكيا إجراءات قانونية ضد هذه الخطة أمام محاكم.

ويوجد في اليونان حاليا أكثر من 58 ألف #مهاجر ولاجئ وكان كلهم تقريبا يعتزمون المضي قدما شمالا لكن تقطعت بهم السبل في اليونان بسبب إغلاق الحدود في منطقة البلقان.