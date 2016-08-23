دبلوماسية بحرينية تتعرض لحادث اعتداء في بروكسل

أعلنت وزارة #الخارجية_البحرينية عن تعرض دبلوماسية بحرينية تعمل في سفارة #البحرين في #بروكسل لحادث اعتداء، هي و3 أشخاص آخرين، في مكان عام وبشكل عشوائي مساء الاثنين 22 آب/أغسطس 2016 من قبل امرأة تعاني من مشاكل نفسية، بحسب التحقيقات الأولية. وأشارت الخارجية إلى أن الدبلوماسية البحرينية في حالة مستقرة الآن.

وأوضحت الوزارة أن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة في #بلجيكا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدبلوماسيين وضمان سلامتهم، داعيةً المواطنين #البحرينيين إلى الالتزام بقواعد السلامة وأخذ الحيطة والحذر أثناء تواجدهم في الخارج.

من جانبها، أكدت سفيرة البحرين بالعاصمة البلجيكية #بهية_الجشي أن السفارة تتابع الحادث الذي تعرضت له دبلوماسية تعمل لدى سفارة المملكة في بروكسل، وفق ما ذكرت صحيفة الأيام البحرينية.

وأشارت الجشي إلى أن السفارة تواصلت مع #الشرطة_البلجيكية ووزارة الخارجية البلجيكية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أن محامي السفارة يتابع القضية مع السلطات البلجيكية.

وحول تفاصيل الحادثة، قالت الجشي إن الدبلوماسية لم تكن مستهدفة، حيث تعرضت هي وثلاثة أشخاص آخرين ليست على علاقة بهم للاعتداء، حيث كان الحادث عشوائيا في مكان عام، إذ قامت امرأة تعاني من اضطرابات نفسية ومختلة عقلياً وقامت بطعن وضرب المارة في الشارع.

وأضافت الجشي أن الدبلوماسية إصابتها خفيفة وخرجت من المستشفى بعد فترة بسيطة وعادت لموقع سكنها، وأن الحادث لا يستعدي القلق والخوف. وأوضحت أن الحادث ليس له أي أبعاد سياسية أو ما يرتبط بالإرهاب، ونحن نقوم بالإجراءات اللازمة مع وزارة الخارجية البلجيكية والشرطة لمتابعة الإجراءات القانونية.