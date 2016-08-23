فيرجينيا.. هل حاول داعشي قطع رأس أميركي؟

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي تحقيقات بشأن حادث طعن حصل نهاية الأسبوع الماضي في ولاية #فيرجينيا الأميركية.

وتبحث #الشرطة فيما إذا كان المشتبه به البالغ من العمر 21 عاماً، وهو واصل فاروقي، حاول قطع رأس الضحية في الهجوم ذي الطابع الداعشي.

وحسب موقع "إيه بي سي" الذي نقل عن مصدر على علم بالحالة، فإن فاروقي سافر العام الماضي إلى #تركيا وربما حاول التسلل إلى سوريا، حيث يجند هناك تنظيم #داعش مقاتلين من مختلف أنحاء العالم.

واعتقلت شرطة رونوك فاروقي السبت حيث وقع الهجوم، وهو محتجز في سجن غرب فيرجينيا.

وهاجم فاروقي بسكين رجلاً وامرأة في تجمع سكني وجرحهما وهو يصرح "الله أكبر" وفق الموقع الأميركي.

وتعتقد #الشرطة_الأميركية أن المهاجم حاول قطع رأس الرجل الذي اختير عشوائياً، على الأرجح.