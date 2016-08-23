مقتل جندي أميركي بعملية ضد طالبان في أفغانستان

قتل جندي أميركي اليوم الثلاثاء، خلال عملية ضد حركة طالبان قرب عاصمة ولاية هلمند جنوب #البلاد كما أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة.

وقال الحلف "قتل عنصر من القوات الأميركية إثر إصابته بجروح خلال #عمليات قرب لشكر كاه في هلمند اليوم"، مشيرا الى إصابة جندي أميركي آخر وستة جنود أفغان أيضا بجروح.

ويأتي ذلك بعدما أعلن حلف شمال الأطلسي الاثنين عن نشر حوالي مئة #جندي أميركي في لشكر كاه للمساعدة في وقف تقدم طالبان مع اشتداد المعارك.

وهذا أول تدخل أميركي بارز في المدينة منذ انسحاب القوات الأجنبية من هذه الولاية المعروفة بزراعة #الأفيون في العام 2014.

وأضاف بيان الأطلسي أن العنصر الاميركي "قتل أثناء قيامه بتدريب ومساعدة في الأنشطة مع نظرائه الأفغان ضمن سلطة #حلف_الأطلسي حين تعرضت دوريتهم لانفجار عبوة يدوية #الصنع".

وتصاعدت حدة القتال في الآونة الأخيرة في هلمند حيث وصل المتمردون الى مسافة كيلومترات قليلة من لشكر كاه، ما أثار مخاوف من احتمال سقوط المدينة.

وأدى القتال إلى نزوح الآلاف في هلمند في الأسابيع الماضية وأثار مخاوف من أزمة انسانية مع إعلان مسؤولين عن نقص في المواد الغذائية والمياه.

ورحبت أفغانستان الثلاثاء بانتشار نحو 100 جندي أميركي في مدينة لشكر كاه للمساعدة في منع سيطرة حركة طالبان عليها.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي أنهى رسميا مهمته القتالية في كانون الأول/ديسمبر 2014 لكن القوات الأميركية منحت سلطات أكبر في حزيران/يونيو لضرب المتمردين مع توعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بحملة أقوى.