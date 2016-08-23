نيجيريا: إصابة زعيم بوكو حرام وقادة آخرين في غارة جوية

أعلن #الجيش_النيجيري اليوم الثلاثاء أن زعيم #بوكو_حرام #أبو_بكر_الشكوي أصيب بجروح خطيرة، بينما قُتل عدد من قادة هذه الجماعة المتطرفة في غارة جوية على معقلهم في شمال شرقي #نيجيريا .

وقال الناطق باسم الجيش ساني عثمان في بيان إن #الشكوي "أصيب بجروح خطيرة" في الغارة التي نفذت الجمعة على غابة في #سامبيزا .

وأضاف ساني عثمان أن ثلاثة من قادة الجماعة هم #ابو_بكر_موبي و #مالام_نوهو و #مالام_هامان قتلوا وأصيب آخرون بجروح.

وأعلن الجيش النيجيري من قبل عدة مرات مقتل أبوبكر الشكوي الذي عاد وظهر في تسجيلات فيديو بعد ذلك.

ويأتي هذا الإعلان بينما يقوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بزيارة إلى المنطقة للبحث في مكافحة جماعة بوكو حرام التي أسفر تمردها عن سقوط 20 ألف قتيل ونزوح2.6 مليون شخص منذ 2009.

وكان أبوبكر الشكوي المتواري عن الأنظار وعد في تسجيل فيديو في الثامن من آب/اغسطس بتكثيف القتال لينفي ما يشاع عن انقسامات داخل التنظيم النيجيري المتطرف.

وجاء هذا التسجيل بعد أسبوع من تقديم #أبو_مصعب_البرناوي على أنه "الوالي الجديد" لخلافة غرب #إفريقيا من قبل نشرة يصدرها تنظيم #داعش .