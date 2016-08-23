واشنطن: تركيا طلبت تسليم غولن لكن ليس بسبب الانقلاب

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن أنقرة طلبت رسمياً تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن لكن ليس بسبب مسائل مرتبطة بمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا الشهر الماضي والتي يقول مسؤولون أتراك إن غولن كان العقل المدبر لها.

وأبلغ المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر مؤتمراً صحافياً: "بوسعنا التأكيد الآن أن تركيا طلبت تسليم غولن". وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق إنهم يراجعون وثائق قدمتها تركيا لكنهم لا يستطيعون القول إن كانت هذه الوثائق تشكل طلب تسليم.

وقال تونر إن طلب التسليم الرسمي ليس مرتبطاً بمحاولة الانقلاب الشهر الماضي لكنه يتعلق بمسائل أخرى تلاحقه بسببها السلطات التركية.