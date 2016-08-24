بايدن: سنلتزم بالشروط القانونية حول تسليم غولن

قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن "علينا الوفاء بالشروط القانونية في عملية تسليم الداعية فتح الله #غولن للسلطات التركية".

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحافي في اسطنبول مع رئيس الحكومة التركية، إن واشنطن تتفهم "مواقف تركيا ولا مصلحة لنا في حماية من يؤذي حلفاءنا".

ويقيم غولن - الذي تتهمه #أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب تموز/يوليو الماضي - في بنسلفانيا في #الولايات_المتحدة إلا أن الداعية ينفي أي صلة له في تلك المحاولة.

وذكر بايدن، وهو أكبر مسؤول أميركي يزور تركيا عقب المحاولة #الانقلابية الفاشلة إن "داعش والعمال الكردستاني نشرا الدمار في جنوب شرق تركيا".

وأضاف أنه "لا صديق لتركيا أهم من الولايات المتحدة".

وكرر بايدن نفي واشنطن علمها المسبق بمحاولة الانقلاب قائلاً "شهدت الدمار في البرلمان التركي ومحاولة الانقلاب لضرب الديمقراطية (..) مستعدون لتوفير المساعدة للأتراك وندين محاولة الانقلاب".

من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدريم إن تركيا والولايات المتحدة ينبغي ألا تسمحا لأي أحداث بأن تضر بعلاقتهما، لكنه أضاف أنه يتوقع أن تبدأ العملية القانونية لتسليم غولن دون تأخير.

وذكر رئيس الوزراء التركي أن تركيا لن تقبل بتشكيل كيان كردي جديد داخل #سوريا وإنه يتعين الحفاظ على سلامة الأراضي السورية.

وقال يلدريم إنه يتعين إيجاد حل مشترك لإنهاء الأزمة في سوريا.