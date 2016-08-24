بايدن: على تركيا السيطرة على حدودها

قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لديها اعتقاد جازم بأنه يتعين على تركيا السيطرة على حدودها وأنه يجب ألا يكون هناك احتلال للحدود من قبل أي جماعة أخرى.



كما قال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن الجيش الأميركي يقدم غطاء جوياً للعملية التركية في شمال سوريا.



وأضاف أنه يجب أن تكون سوريا كاملة وموحدة وألا تنقسم إلى أجزاء. ومثلت الخلافات بشأن السياسة السورية مشكلة بالنسبة للعلاقات الأميركية التركية. فالولايات المتحدة تدعم قوات حماية الشعب الكردية السورية في الحرب على تنظيم "داعش" في سوريا.



وتعتبر تركيا الجماعة امتداداً لحزب "العمال الكردستاني" المحظور الذي يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.