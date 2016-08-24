تركيا تعزل أكثر من 2800 قاض وممثل ادعاء

عزلت السلطات التركية أكثر من 2800 من القضاة وممثلي الادعاء، اليوم الأربعاء، في أحدث إجراء تطهيري بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو، وفق ما ذكرت شبكة سي.ان.ان ترك التلفزيونية.



وأوقفت تركيا نحو 80 ألف شخص من العاملين بالدولة والقضاء والشرطة والمحاكم عن العمل في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي تلقي بالمسؤولية فيه على أتباع الداعية فتح الله #غولن المقيم في الولايات المتحدة.



وقالت الحكومة إن أنصار غولن تسللوا على مدى سنوات داخل مؤسسات الدولة بهدف الإطاحة بها. من جهته، ينفي غولن المقيم في منفاه الاختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999 أي دور له في محاولة الانقلاب وأدانها.