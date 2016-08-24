زلزال إيطاليا يقتل 247 شخصاً.. والبحث مازال مستمرا

أعلن الدفاع المدني في إيطاليا عن ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط البلاد صباح الأاربعاء إلى247 قتيلاً، مشيرا إلى أن الهزة اوقعت 190 قتيلا في منطقة لاتيوم و57 قتيلا في منطقة مارتشيس.

وفي وقت سابق قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن الزلزال قتل 159 شخصاً على الأقل وإن عدد القتلى في ازدياد.

وقالت السلطات إن عمليات البحث عن جثث القتلى مازالت جارية خلال الليل.

وقد ضرب #زلزال بقوة 6.2 درجة وسط #إيطاليا فجر الأربعاء، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي، تاركاً المئات بين جريح ومشرد.

وقع الزلزال عندما كان أغلب السكان نائمين، حيث دمر منازل وطرقا في مجموعة من التجمعات السكانية على بعد نحو 140 كيلومترا شرقي العاصمة روما.

وكانت ايماكولاتا بوستيليوني، رئيسة دائرة الطوارئ في الدفاع المدني الإيطالي، أن حصيلة الزلزال الذي دمر جزئيا ثلاث قرى على الأقل في منطقة جبلية شمال شرق روما بلغت 73 قتيلا. وأضافت "لا يزال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض والكثير من المفقودين، وللأسف فإن الحصيلة قد ترتفع".

وكانت الحصيلة الأعلى في بيسكارا ديل ترونتو صباح الأربعاء بحسب الدفاع المدني المحلي. كما قتل عدة أشخاص أيضا في اماتريتشي، في منطقة لاتيوم بالقرب من مركز الزلزال. وضرب الزلزال أيضاً بلدية اكومولي محدثاً دماراً كبيراً في المدينة.

وتحدثت وكالة الأنباء الإيطالية "اجي" عن حوالي 100 مفقود عالقين تحت انقاض منازلهم في بيسكارا ديل ترونتو، الحي الواقع في اركواتا ديل ترونتو، إحدى القرى الثلاث الأكثر تضررا.

وكان زلزال سابق بقوة 6.3 درجة قد أوقع أكثر من 300 قتيل في منطقة اكيلا (وسط) في أبريل 2009.