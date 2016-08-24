كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا من غواصة

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً، اليوم الأربعاء، من على متن غواصة قبالة سواحلها الشرقية، على ما أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاء هذا الإعلان في وقت بدأ عشرات الآلاف من الجنود الكوريين الجنوبيين الاثنين مناورات مع الجيش الأميركي تؤدي سنوياً إلى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، أكد الجيش الأميركي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً من على متن غواصة، ودان هذا "الاستفزاز" الجديد، مشيراً إلى أنه سيبلغ الأمم المتحدة بذلك.

وقال مركز القيادة الاستراتيجية الأميركية إن إطلاق الصاروخ الذي يرجح أنه من طراز "كاي إن - 11" قبالة سينبو على الساحل الشرقي الكوري الشمالي "لم يمثل خطراً على الولايات المتحدة "، من دون أن يحدد أين سقط.