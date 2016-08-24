مداهمات للشرطة التركية تستهدف أعضاء داعش في اسطنبول

نفذت شرطة مكافحة الإرهاب التركية حملات استهدفت أعضاء تنظيم #داعش في عموم #اسطنبول فجر اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تشن فيه القوات التركية عملية في شمال #سوريا للقضاء على المتطرفين عبر الحدود، وفق وكالة دوغان الخاصة للأنباء.



وقالت الوكالة إن أوامر اعتقال صدرت لعدد كبير من المشتبه بهم قبيل عملية شرطة اسطنبول التي شملت مداهمة على عنوان في حي بنديك على الجانب الآسيوي من المدينة.