هجوم على الجامعة الأميركية في كابول

هزت انفجارات في كابول، الأربعاء، الجامعة الأميركية في أفغانستان، وسمع إطلاق نار، كما أعلن مسؤول وطلاب عالقون داخل الصفوف لوكالة فرانس برس إثر تعرض الحرم لهجوم شنه مسلحون.

وقال أحد الطلاب لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "نحن عالقون داخل الصف مع طلاب آخرين. لقد سمعت دوي الانفجارات وإطلاق النار من مكان قريب".

وأضاف "نحن عالقون في الداخل وخائفون جداً".

وكتب العديد من الطلاب الآخرين تغريدات على تويتر تتضمن طلبات مساعدة، بينهم صحافي مصور لدى وكالة أسوشييتد برس والحائز جائزة بوليتزر.

يأتي الهجوم بعدما خطف أستاذان في الجامعة- أميركي وأسترالي - في وسط كابول في وقت سابق هذا الشهر، في أحدث سلسلة عمليات خطف أجانب في أفغانستان.