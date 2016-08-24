بايدن في أنقرة بعد أسابيع من الجفاء التركي الأميركي

وصل نائب الرئيس الأميركي، جو #بايدن ، الأربعاء، إلى #أنقرة في إطار جولة إقليمية، فيما أطلقت القوات التركية عملية في #سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين، وفق ما أفادت محطات التلفزة التركية.

وسيحاول بايدن، وهو أعلى مسؤول غربي يزور #تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو الماضي، إصلاح العلاقات بين البلدين الحليفين والتي تدهورت إثر اتهامات أنقرة للداعية فتح الله #غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب.

وطالبت تركيا باستمرار واشنطن بتسليمها غولن الذي نفى أن يكون امر بمحاولة الانقلاب للاطاحة بالرئيس رجب طيب #أردوغان.

كما سيلتقي بايدن رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدريم ، ثم أردوغان لإجراء محادثات تتمحور أيضاً حول الأزمة السورية.

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، للصحافيين: "يمكننا التاكيد أن تركيا طلبت تسليم غولن. لكن لا يمكنني وضع الطلب ضمن خانة محاولة الانقلاب".

وتوترت العلاقات بين انقرة وواشنطن التي طلبت أدلة على الاتهامات بضلوع غولن بدلاً من الحديث عن شبهات.

وحذر مسؤولون أتراك من أنه في حال عدم تسليم غولن، فإن العلاقات ستتضرر بشكل أكبر.