الإمارات تتكفل بعلاج 1500 جريح يمني

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخميس، التكفل بعلاج 1500 جريح يمني ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية، وذلك في مستشفيات دولة الإمارات والسودان والهند وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تأتي هذه الخطوة بمتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء الأزمة التي تشهدها بلدهم.

ووفرت هيئة الهلال الأحمر الوسائل كافة لنقل الجرحى إلى المستشفيات المعتمدة بشكل فوري بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

وأوضحت أن أصحاب الحالات الحرجة والبالغ عددهم 50 مصابا سيتم نقلهم إلى مستشفيات الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما سيتم نقل 1450 مصابا إلى مستشفيات السودان والهند لتلقي العلاج وفقا لبرنامج تم إعداده بهذا الخصوص وبناء على التقييم الصحي لكل حالة من الحالات.

ويتلقى الجرحى حاليا العلاج في المستشفيات اليمنية ونظرا لما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من ضعف الإمكانات الطبية والكوادر الصحية تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعلاج هذه الحالات، وذلك استمرارا لدور الإمارات الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق وهو الدعم الذي لم ينقطع يوما عن اليمن وشعبه.

وستتحمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أيضا تكاليف المرافقين الصحيين للجرحى لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية كافة للجرحى ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي الذي توفره الهيئة للحالات التي تتكفل بعلاجها.

وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تزويد القطاع الصحي اليمني بالمساعدات اللازمة لتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع، حيث يتواجد ممثلو الهيئة بشكل متواصل في مختلف المناطق اليمنية لتقييم الاحتياجات والمستلزمات التي تمكن الأشقاء في اليمن من تخطي هذه المرحلة من تاريخ بلدهم وتحقيق تطلعاتهم في العيش باستقرار وسلام بعد ما خلفه المتمردون على الشرعية من دمار للبنية التحتية وتهديد للسلم الأهلي.

هذا وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد تكفلت سابقا بعلاج العديد من الجرحى اليمنيين وسيرت العديد من القوافل الطبية والإغاثية دعماً لليمنيين، حيث تقدم الإمارات أنواع الدعم التنموي كافة للحكومة اليمنية الشرعية والإغاثة للشعب اليمني.