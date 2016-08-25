البرتغال تطلب رفع "الحصانة" عن نجلي سفير العراق

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أن البرتغال ستطلب من العراق رفع الحصانة الدبلوماسية عن نجلي سفيره في لشبونة اللذين يشتبه بأنهما قاما باعتداء عنيف على فتى في الـ 15 من العمر.

وقال المصدر نفسه مساء الأربعاء إن "طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن نجلي سفير العراق سيسلم" الخميس إلى القائم بأعمال العراق الذي تم استدعاؤه إلى الوزارة.

وكانت النيابة العامة البرتغالية طلبت من الحكومة القيام بهذه الخطوة لتتمكن من استجواب الأخوين التوأمين في إطار تحقيق في "محاولة قتل".

وذكر مصدر قريب من التحقيق أنه يشتبه بأن الأخوين اعتديا على الشاب البرتغالي روبن كافاكو الأسبوع الماضي في بونتو دي سور وسط البرتغال.

وفتح تحقيق لكن المشتبه بهما أطلق سراحهما بسبب تمتعهما بالحصانة الدبلوماسية.

وقال ساتانا ماريا اودونابلي محامي الفتى إن موكله الذي يعاني من إصابة في الجمجمة خرج مساء الثلاثاء من العناية المركزة.

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية قال في بيان الثلاثاء إن "وزارة الخارجية استدعت سفير العراق لدى البرتغال للتشاور بخصوص الحادثة المنسوبة لنجليه".

وأعلن نجلا السفير العراقي في مقابلة الثلاثاء مع شبكة التلفزيون البرتغالية "سيك" أنهما مستعدان لتحمل مسؤولية أفعالهما، مشددين على أنهما كانا في حالة دفاع عن النفس.

وقال أحدهما ويدعى حيدر علي "أنا مستعد تماما لتحمل مسؤولية أعمالي"، بعد أن قدم "اعتذاراته الصادقة" لعائلة الفتى روبن كافاكو.

وأوضح الشقيقان التوأمان أنهما تعرضا للاعتداء "على أيدي خمسة أو ستة شبان" بينهم روبن لدى خروجهما من مطعم.

وقال الشقيق الآخر رضا علي إنهما عادا إلى مكان الحادث "لأخذ بعض الأغراض الشخصية التي فقدناها خلال الشجار، وكان روبن هناك فتكلم معنا بالبرتغالية بلهجة عدائية ثم ضربني على وجهي وعلى كتفي".