الجيش الألماني يبحث سحب طائراته من قاعدة تركية

كشفت مجلة دير شبيغل، الخميس، أن #الجيش_الألماني يستعد لاحتمال سحب 6 طائرات استطلاع طراز #تورنيدو من قاعدة #إنجيرليك الجوية في #تركيا بسبب رفض #أنقرة المستمر السماح لمشرعين ألمان بزيارة المنشأة.

وذكرت المجلة أن القوات المسلحة الألمانية تقيم ما إذا كان من الممكن نقل الطائرات الحربية وطائرات التزود بالوقود إلى الأردن أو قبرص. وتدعم هذه الطائرات الهجمات الجوية للتحالف بقيادة أميركا ضد تنظيم داعش.

ونقلت المجلة عن مصادر عسكرية لم تسمها القول إن مثل هذه الخطوة ستعرقل مهام الاستطلاع لمدة شهرين على الأقل. ولم تذكر وزارة الدفاع الألمانية أي تفاصيل بشأن خططها.

ونقلت المجلة عن متحدث باسم الوزارة قوله: "نود مواصلة المهمة من تركيا ولكن هناك بدائل للقاعدة في إنجيرليك".

ويصر الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية بزعامة المستشارة #أنجيلا_ميركل، على ضرورة أن تسحب ألمانيا طائراتها وقواتها من القاعدة في ضوء رفض تركيا السماح لمشرعين ألمان بزيارة القاعدة.