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الظواهري يدعو سنة العراق إلى "حرب عصابات"

المصدر: بغداد - رويترز
أيمن الظواهري
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دعا #أيمن_الظواهري زعيم تنظيم #القاعدة في فيديو جديد، الخميس، سنة العراق إلى أن يعيدوا تنظيم أنفسهم "في حرب عصابات طويلة" إذا ما انهزم تنظيم #داعش.

وقال الظواهري في التسجيل الذي وزعه أنصاره: "على أهل السنة في العراق ألا يستسلموا لمجرد سقوط المدن في يد الجيش الصفوي الشيعي"، وذلك في إشارة إلى الجيش العراقي.

وتابع: "بل عليهم أن يعيدوا تنظيم أنفسهم في حرب عصابات طويلة ليهزموا الاحتلال الصفوي الصليبي الجديد لمناطقهم كما هزموه من قبل"، على حد تعبيره.

ويتلقي #الجيش_العراقي دعما من إيران وتحالف تقود الولايات المتحدة في معركته ضد داعش الذي استولى على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه في 2014.

كلمات دالّة

#أيمن الظواهري, #القاعدة, #داعش, #الجيش العراقي

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