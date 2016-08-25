الظواهري يدعو سنة العراق إلى "حرب عصابات"

دعا #أيمن_الظواهري زعيم تنظيم #القاعدة في فيديو جديد، الخميس، سنة العراق إلى أن يعيدوا تنظيم أنفسهم "في حرب عصابات طويلة" إذا ما انهزم تنظيم #داعش.

وقال الظواهري في التسجيل الذي وزعه أنصاره: "على أهل السنة في العراق ألا يستسلموا لمجرد سقوط المدن في يد الجيش الصفوي الشيعي"، وذلك في إشارة إلى الجيش العراقي.

وتابع: "بل عليهم أن يعيدوا تنظيم أنفسهم في حرب عصابات طويلة ليهزموا الاحتلال الصفوي الصليبي الجديد لمناطقهم كما هزموه من قبل"، على حد تعبيره.

ويتلقي #الجيش_العراقي دعما من إيران وتحالف تقود الولايات المتحدة في معركته ضد داعش الذي استولى على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه في 2014.