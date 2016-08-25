سيناتور أميركي: أوباما تعامل مع إيران كـ"تاجر مخدرات"

انتقد السيناتور الأميركي لولاية إيلينوي، مارك كيرك، الرئيس، باراك أوباما، على خلفية مبلغ 400 مليون دولار، الذي دفعته أميركا لإيران والذي جاء تزامناً مع إطلاق سراح طهران لسجناء أميركيين، ووصف السيناتور أوباما بأنه يتصرف كـ"قائد عام لتجار المخدرات".

وتأتي انتقادات كيرك رداً على التقارير التي تفيد أن واشنطن دفعت مبلغ 400 مليون دولار نقدا لإيران في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما أطلقت طهران سراح سجناء أميركيين لديها، والمبلغ هو جزء من اتفاقية تسوية قضائية معلن عنها سابقا في قضية تتعلق بمبالغ مستحقة على أميركا منذ 1971.

وقال كيرك: "لا يمكن أن نسمح لرئيس الولايات المتحدة بالتصرف كقائد عام لتجار المخدرات، وأن يعطي رزما من الأموال النقد النظيف لدولة راعية للإرهاب.. أوراق الـ500 يورو النقدية تلك ستظهر في شتى أنحاء الشرق الأوسط.. وسنرى بروز مشاكل في عدة دول بسبب تلك الأموال التي أعطيناها لهم".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي قال إن مبلغ الـ400 مليون دولار المدفوعة لإيران كانت بمثابة ورقة لـ"الضغط" ولم تكن "فدية".