كويتي يستغل وظيفته الحكومية للترويج لداعش!

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن الأجهزة الأمنية المختصة من القبض على متهم يروج لداعش مستغلاً وظيفته الحكومية.

وفي التفاصيل، أن الشاب الكويتي عثمان زبن نايف مواليد 1990، والذي يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية بالدولة، استغل مكتبه وجهاز الحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر) الذي بعهدته، من أجل اختراق المواقع الرسمية في بعض الدول "الشقيقة والصديقة"، بحسب بيان الوزارة، ونشر الفكر المتطرف لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلك الجهات وبالتعاون مع شركاء له خارج البلاد.

وقد أقر واعترف بأنه عضو رئيسي في ما يسمى "جيش الخلافة الإلكتروني" الذي يتبع ذلك التنظيم والمختص باختراق تلك المواقع، حيث يقوم بنشر المعلومات الأمنية لاسيما الحساسة منها باستخدام كنية ولقب خاص به ليتم استخدامها واستغلالها من قبل عناصر التنظيم الإرهابي.

وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة ومن خلال رصدها ومتابعتها للمتهم منذ عده أشهر، تمكنت من ضبطه متلبساً واعترف بقيامه بتلك الأفعال، وأرشد عن شركائه في العملية وهم ثلاثة أشخاص، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالدول الشقيقة، تم يوم الخميس ضبط متهمين منهم بالعراق والثالث في الأردن.