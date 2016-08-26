اتفاق تركي روسي على التعجيل بتسليم المساعدات لحلب

قال مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، على التعجيل بتسليم المساعدات لحلب السورية.

وقال البيان إن أردوغان أطلع بوتين على توغل تركيا في سوريا، الذي بدأ يوم الأربعاء وإن الزعيمين أكدا على أهمية التعاون من أجل الأمن الإقليمي ضد جميع "المنظمات الإرهابية" بما في ذلك تنظيم داعش.

واتفق أردوغان وبوتين على عقد اجتماع ثنائي خلال قمة مجموعة العشرين في الصين خلال الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول.

وتعمل روسيا وتركيا على إصلاح العلاقات بعد أن توترت في أعقاب إسقاط تركيا مقاتلة روسية قرب الحدود السورية العام الماضي.