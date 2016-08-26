ارتفاع قتلى زلزال إيطاليا إلى 267 وحوالي 400 مصاب

قالت وزارة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز وسط إيطاليا يوم الأربعاء ارتفع إلى 267 قتيلا، وإن هناك ما يقرب من 400 مصاب يعالجون في المستشفيات.

وأضافت أن التوابع ما زالت تهز المنطقة. وقد تم تسجيل أكثر من 900 هزة تابعة منذ وقوع الزلزال، منها 57 هزة منذ منتصف الليلة الماضية.

وتواجه السلطات صعوبة في تقدير عدد المفقودين، لأن سكان قرى الوسط السياحية يرتفع عددهم 3 أو 4 مرات في الصيف، ويصعب معرفة عدد الذين كانوا موجودين عند وقوع الزلزال.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، مساء الخميس، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، وأفرجت عن شريحة أولى من الأموال للمساعدات تبلغ 50 مليون يورو.

كما أعلنت عن خطة جديدة للوقاية من الزلازل بعد التساؤلات عن سبب ارتفاع حصيلة الضحايا في مناطق كان من المعروف أنها مهددة بزلازل.