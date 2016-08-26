الأمم المتحدة: 243 ألف لاجئ من جنوب السودان بالخرطوم

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن ما يقارب 243 ألف جنوب سوداني لاجئون في السودان منذ بداية الحرب الأهلية عام 2013، منهم عشرات الآلاف في #دارفور.

وقد نال #جنوب_السودان استقلاله في العام 2011، بعد حرب دامت نحو 30 عاما مع #الخرطوم، لكنه سقط في حرب أهلية دامية ومدمرة في ديسمبر 2013، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين.

وهربا من الحرب من نقص الغذاء في بلادهم، سعى السودانيون الجنوبيون للبحث عن ملجأ في بلدان أخرى مجاورة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته الأسبوعية إن "العدد الإجمالي للاجئين السودانيين الجنوبيين الذين وصلوا إلى السودان حوالي 243 ألفا منذ ديسمبر العام 2013".

ومنذ بداية العام 2016، بلغ عدد اللاجئين نحو 90 ألفا، بينهم أكثر من 50 ألفا في دارفور التي مزقتها الحرب.

وأوضح مكتب التنسيق الأممي أن "تدفق اللاجئين إلى شرق دارفور ما زال مستمرا، مع وصول وافدين جدد كل يوم"، مضيفا أنه "لم تتم ملاحظة أي ذروة في عدد الوافدين إلى السودان منذ اندلاع أعمال العنف في جوبا في 8 يوليو".

واندلعت اشتباكات في جوبا مطلع يوليو بين قوات الرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار، أسفرت عن مقتل المئات.