الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا اشتبه به في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل فلسطينياً اشتبه به عند مدخل بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال الجيش إن المشتبه به ركض باتجاه موقع عسكري عند بلدة سلواد، فقام جنود "بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى مقتله"، مؤكدا أنه "فلسطيني".

وقال أقرباء الفلسطيني إن "جهاز الارتباط الفلسطيني أبلغهم أن قريبهم إياد زكريا حامد (38 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي وهو أب لطفلين".

وأفاد شهود إن حامد "قتل عند المدخل الغربي لبلدة سلواد قرب الطريق المؤدية إلى مستوطنة عوفرا"، لافتين إلى أن "الجيش أطلق خمس رصاصات عليه وأخذ جثته ولم يسمح للإسعاف الفلسطيني بنقلها".