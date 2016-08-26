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تركيا.. الحزب الحاكم يعزل 4 رؤساء بلديات منتخبين

المصدر: اسطنبول - رويترز
اعتقالات بالجملة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل (تركيا)
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عزل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أربعة رؤساء بلديات منتخبين بعدما اتهمهم بأن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة #فتح_الله_غولن الذي تحمله الحكومة مسؤولية #الانقلاب الفاشل الشهر الماضي، بحسب محطة تلفزيون "سي إن إن تورك" الخميس.

ونقلت المحطة عن ياسين أقطاي، نائب رئيس الحزب قوله، إن المسؤولين المعزولين يديرون بلديات في 4 محافظات، وتأكد أن لهم صلات بغولن، والذي تطالب أنقرة #واشنطن بتسليمه.

وفُصل عشرات الآلاف من الأشخاص في الخدمة المدنية وقوات الأمن أو اعتقلوا للاشتباه بأن لهم صلات بالانقلاب الفاشل الذي قتل فيه 240 شخصا.

كلمات دالّة

#فتح الله غولن, #الانقلاب, #واشنطن

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