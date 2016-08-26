تركيا.. الحزب الحاكم يعزل 4 رؤساء بلديات منتخبين

عزل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أربعة رؤساء بلديات منتخبين بعدما اتهمهم بأن لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة #فتح_الله_غولن الذي تحمله الحكومة مسؤولية #الانقلاب الفاشل الشهر الماضي، بحسب محطة تلفزيون "سي إن إن تورك" الخميس.

ونقلت المحطة عن ياسين أقطاي، نائب رئيس الحزب قوله، إن المسؤولين المعزولين يديرون بلديات في 4 محافظات، وتأكد أن لهم صلات بغولن، والذي تطالب أنقرة #واشنطن بتسليمه.

وفُصل عشرات الآلاف من الأشخاص في الخدمة المدنية وقوات الأمن أو اعتقلوا للاشتباه بأن لهم صلات بالانقلاب الفاشل الذي قتل فيه 240 شخصا.