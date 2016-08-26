تركيا: العملية العسكرية في سوريا لا تتركز على الأكراد

نفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، الجمعة، مزاعم مفادها أن أنقرة تركز في عمليتها العسكرية المستمرة في سوريا لليوم الثالث على الأكراد، معتبرا أنها "أكاذيب".

وقال يلدرم في مؤتمر صحافي "سنواصل العمليات حتى ضمان أمن حدودنا بنسبة 100% وحتى نطرد عناصر داعش خارج المنطقة".

من جانبه قال نائب رئيس وزراء تركيا، نعمان قورتولموش، اليوم الجمعة إن متشددي تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني يهاجمون تركيا، في محاولة للاستفادة من محاولة الانقلاب العسكري التي جرت الشهر الماضي.

وقال قورتولموش أيضا بحسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن تركيا عازمة على حماية حدودها وأمنها.

وأضاف أن أنقرة تؤيد وحدة أراضي سوريا والعراق، وتعارض مزيداً من التقسيم في المنطقة.

وواصلت تركيا الجمعة دفع تعزيزات من الدبابات إلى مدينة جرابلس السورية، التي استعاد مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا السيطرة عليها هذا الأسبوع من تنظيم داعش.

وأفاد شهود أن أنقرة نشرت الجمعة 4 دبابات شوهدت تتجه صوب الحدود، فيما دوت انفجارات مصدرها جرابلس في مؤشر على استمرار العمليات فيها بعد طرد المتطرفين منها.

في غضون ذلك يشهد شمال سوريا التطورات الأبرز منذ أيام على صعيد "الدخول التركي على الخط" في إطار العملية التي أطلقتها تركيا، الأربعاء، تحت مسمى "درع الفرات". فنحو جرابلس ومحيطها دفعت تركيا بمزيد من الدبابات لتأمين المدينة التي نجحت المعارضة السورية في استعادتها من داعش.