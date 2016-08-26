فنادق صينية ترفض استقبال نزلاء من 5 دول إسلامية

أمرت الشرطة بعض الفنادق الرخيصة في مدينة قوانغتشو الصينية بعدم استقبال نزلاء من خمس دول إسلامية، لكن وزارة الخارجية الصينية قالت إنها لم تسمع بشيء كهذا.

وقالت ثلاثة فنادق بها غرف يتكلف المبيت فيها حوالي 150 يوانا (23 دولاراً) لليلة في تصريحات لرويترز إنها تلقت إخطارات من الشرطة منذ مارس آذار تأمرها برفض استقبال النزلاء القادمين من سوريا أو العراق أو تركيا أو باكستان أو أفغانستان.

وقال موظف بأحد الفنادق في اتصال تليفوني "لا أعرف السبب لكننا لا يمكننا استقبالهم وحسب."

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصادرة في هونغ كونغ اليوم الجمعة أن القرار يبدو إجراء أمنيا يتزامن مع انعقاد مؤتمر عن التنمية في المدينة الأسبوع القادم، وكذلك قبل قمة مجموعة العشرين في هانغتشو رغم أن المدينتين تفصل بينهما مسافة تزيد عن ألف كيلومتر.

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه لم يسمع بإصدار مثل هذا الأمر في قوانغتشو.

وتابع "سياستنا من حيث المبدأ هي تشجيع الناس في الصين والدول الأخرى على التواصل والتواد ومستعدون لعرض العديد من السياسات المناسبة في هذا الصدد."