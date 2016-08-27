صهر مهاجم "شارلي ايبدو" يمثل أمام القضاء الفرنسي

أعلن مصدر قضائي فرنسي أن السلطات البلغارية سلمت مراد حميد، صهر شريف كواشي، أحد منفذي الاعتداء على مجلة "شارلي إيبدو" في باريس، إلى فرنسا حيث سيمثل، السبت، أمام القضاء المكلف بمكافحة الإرهاب.

وقال المصدر إن الطالب الفرنسي مراد حميد (20 عاما)، الذي اعتقد المحققون خطأ أنه شريك للأخوين كواشي بعد اعتداء 7 يناير 2015، سُلم إلى فرنسا من قبل السلطات البلغارية بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن قاض لمكافحة الإرهاب، وذلك بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية".

ووصل حميد الذي يشتبه بأنه أراد الالتحاق بصفوف المتطرفين في سوريا إلى مطار رواسي الباريسي مساء الجمعة، كما قال مصدر ملاحي.

وكان حميد توجه في 26 يوليو إلى بلغاريا. وبعد يومين حاول السفر إلى تركيا التي تشكل بوابة دخول للراغبين في القتال. وطردته سلطات أنقرة ومنعته من دخول أراضيها، وتم توقيفه في مركز للاحتجاز في بلغاريا.

وتفيد مذكرة التوقيف الفرنسية أنه اتبع طريقا "شبيها بالطريق الذي عادة ما يسلكه المقاتلون الذين يريدون الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا أو العراق"، مشيرة إلى أن "أولى عمليات التدقيق في حاسوبه تكشف أنه اطلع مرارا على مواقع ذات توجه متطرف وعلى علاقة بسوريا".

وأبلغت مفوضية شارلفيل-ميزيير (شمال شرق) باختفاء مراد حميد مطلع يوليو، من قبل شقيقاته اللواتي أقلقهن أنه أخذ كل أغراضه.

وأكد مراد حميد، الذي تزوجت إحدى شقيقاته من شريف كواشي، أحد منفذي مجزرة شارلي ايبدو، للمحققين البلغار أنه أراد فقط القيام بـ"رحلة سياحية"، نافيا أي علاقة بتنظيم داعش.

وفي يناير 2015، وُضع في الحبس على ذمة التحقيق طوال 48 ساعة في فرنسا غداة الاعتداء على مجلة "شارلي ايبدو" الساخرة، ثم أخلي سبيله من دون توجيه أي تهمة إليه.