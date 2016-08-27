فنزويلا.. معتقل سوري سابق بغوانتانامو يضرب عن الطعام

بدأ سجين سوري سابق في غوانتانامو تعتقله فنزويلا إضرابا عن الطعام، وفق ما أفاد محاميه وناشط حقوقي.

وكانت الإدارة الأميركية نقلت السوري جهاد أحمد دياب من غوانتانامو إلى الأوروغواي في 2014، إضافة إلى 5 معتقلين آخرين. لكنه غادر الأوروغواي سرا قبل أسابيع عدة بعدما تمكن من عبور الحدود مع البرازيل متجنبا المراقبة. وفي نهاية يوليو، تم تحديد مكان وجوده في فنزويلا.

ونقل الأميركي اندريس كونتيريس العضو في منظمة "شاهد ضد التعذيب" (ويتنس اغينست تورتشر) غير الحكومية عن "ثلاثة مصادر مستقلة" لم تشأ كشف هويتها أن السوري بدأ إضرابا عن الطعام بعدما "تبين له أن السلطات في كل من فنزويلا والأوروغواي تتفاوض لإعادته إلى الأوروغواي".

ولفت الناشط الحقوقي أيضا إلى أن جهاد أحمد دياب المعتقل في مقر الاستخبارات الفنزويلية يرفض تناول السوائل.

وأعرب محاميه، الأميركي جون بي. آيسنبرغ، عن قلقه على موكله مؤكدا أنه لم يتمكن من إجراء أي اتصال بالسلطات في فنزويلا.

وكتب في رسالة إلكترونية "كنت أخشى منذ البداية حصول (الإضراب عن الطعام)، الأمر لم يفاجئني".

وبداية أغسطس، أبدى آيسنبرغ خشيته من أن ينفذ موكله إضرابا عن الطعام، مطالبا السلطات الفنزويلية بتمكينه من التواصل معه لضمان الدفاع عنه.