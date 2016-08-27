مجلس الأمن يتعهد بـ "تدابير مهمة" ضد كوريا الشمالية

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، الجمعة، كوريا الشمالية لقيامها بإطلاق صواريخ باليستية، ووافق على اتخاذ "تدابير مهمة" للرد على التجارب الأخيرة.

وأعرب المجلس الذي يضم 15 دولة بأشد العبارات عن إدانته في بيان صدر بالإجماع وبموافقة الصين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ.

ووفقا للبيان، وافق أعضاء المجلس على "مواصلة مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير المهمة"، من دون الخوض في التفاصيل.

وسبق أن فرضت الأمم المتحدة 5 حزم من العقوبات على كوريا الشمالية منذ قيامها بأول تجربة نووية في العام 2006.

وتبنى مجلس الأمن في مارس، عقوبات اقتصادية وتجارية أشد وغير مسبوقة بحق بيونغ يانغ، تستهدف تجارة المعادن وتشديد القيود المصرفية.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، الأربعاء، بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخا من غواصة باتجاه اليابان.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الجديد يشكل "تهديدا جديا لأمن اليابان، وعملا غير مسؤول لا يمكن التسامح معه".

وأدان المجلس عملية إطلاق صاروخ باليستي في الثاني من أغسطس، سقط للمرة الأولى في المياه اليابانية، إضافة إلى تجربتين أخريين في 9 و18 يوليو.

واعتبر الأعضاء أن كل هذه التجارب تشكل "انتهاكا خطيرا" لقرارات الأمم المتحدة.

وتحظر قرارات عدة للأمم المتحدة على كوريا الشمالية أي نشاط نووي أو صاروخي، لكن ذلك لم يمنعها من إجراء 4 تجارب نووية، آخرها في يناير وعدة تجارب صاروخية.

واعتمد المجلس بيانه بعد جولات عدة من المفاوضات مع الصين، التي أصرت على مدى الأسابيع الأخيرة على ضرورة تجنب تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

واعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بلاده من غواصة بمثابة "نجاح كبير".