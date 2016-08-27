ميركل لن تؤجل موعد إعلان ترشحها لولاية رابعة

نفت مصادر في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت صحة تقرير نشرته مجلة يقول إن ميركل ستؤجل إلى ربيع عام 2017 إعلانها نية الترشح لفترة ولاية رابعة خلال الانتخابات الاتحادية المقررة العام المقبل.

وقالت مجلة دير شبيغل إن ميركل كانت تعتزم الإعلان عما إذا كانت ستترشح لخوض الانتخابات في ربيع العام الحالي، لكن نقلت عن مصادر في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قولها إنه كانت هناك ضرورة لتأجيل الإعلان إلى الربيع المقبل لأن هورست زيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا الشريك الأصغر في الحكومة لا يرغب في اتخاذ قرار حتى ذلك الحين بشأن ما إذا كان سيدعم حزب ميركل مرة أخرى.

وقال مصدران في حزب ميركل إنه ليس صحيحا إن المستشارة الألمانية كانت تريد الإعلان في ربيع عام 2016 إنها ستترشح مرة أخرى.

وقال أرمين لاشيت نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إنه لم يتحدد بعد أي موعد لأي إعلان. وأضاف "كيف يمكن أن نؤجل قرارا لم يتخذ بعد؟".

وألمح لاشيت إلى توقعه أن ترشح ميركل نفسها وقال "كثير من الناس في أنحاء ألمانيا يأملون في بقاء ميركل في منصب المستشارة. الأمر يعود لها فيما يتعلق بمتى ستتحدث عن (انتخابات) 2017".

ويتخذ حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي موقفا أكثر صرامة في قضية المهاجرين من حزب ميركل وكثيرا ما اختلف الحزبان حول طريقة التعامل مع تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا هربا من الصراعات والفقر في دولهم. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 52 بالمئة من الألمان يعتبرون أن السياسة التي تتبعها ميركل بشأن المهاجرين سيئة.