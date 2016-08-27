16 قتيلا في حريق بمستودع في موسكو

أعلنت السلطات الروسية مقتل 16 شخصا على الأقل صباح السبت في حريق مستودع في العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء تاس عن وزارة الحالات الطارئة أن فرق الإنقاذ وصلت عند الساعة الـ 5 بتوقيت غرينتش إلى المكان للسيطرة على الحريق، الذي اندلع في مستودع في المنطقة الصناعية الواقعة في شمال العاصمة وعثرت على 16 جثة.

وأضافت الوكالة أنه حينما كان الإطفائيون يكافحون الحريق اكتشفوا "غرفة عزلتها النيران (..) فهشموا بابها وعثروا على 16 جثة داخلها."

ودمر الحريق 200 متر مربع من المستودع قبل السيطرة عليه نحو الساعة 07,00 ت غ بحسب السلطات.

وقال مصدر في قوات الأمن للوكالات الروسية إن الضحايا هم على الأرجح مهاجرون قدموا من الجمهوريات السوفيتية السابقة، موضحا أن المستودع يعود لمطبعة.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق وتم فتح تحقيق لمعرفة إن كان اندلع عرضا أو بفعل إجرامي.