صواريخ تستهدف مطار ديار بكر التركي

سقطت صواريخ، مساء السبت، على مطار دياربكر جنوب شرق تركيا بدون أن تسفر عن وقوع ضحايا، وفق ما أعلن حاكم المحافظة، حسين اكسوي، الأحد في بيان، مشيراً بالاتهام إلى حزب العمال الكردستاني.

وقال الحاكم إن "عملية واسعة النطاق" بدأت للقبض على المهاجمين.

وكانت وكالة دوغان للأنباء قد أفادت، في وقت سابق، أن عناصر من حزب العمال الكردستاني أطلقوا السبت أربعة صواريخ على مطار دياربكر من دون سقوط ضحايا.

وسقطت الصواريخ في منطقة خالية على مقربة من مركز مراقبة للشرطة في المطار، ما تسبب بانفجارات سمع دويها في المدينة وأسفرت عن تحطم زجاج بعض النوافذ.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة توجهت إلى المكان، لكن لم ترد تقارير عن أي قتلى أو جرحى.

كذلك لفتت تقارير إلى أنه تم إغلاق الطريق المؤدية إلى المطار وعلقت الرحلات بعيد الهجوم.

ووقع هذا الهجوم غداة عملية انتحارية نفذها حزب العمال الكردستاني بسيارة مفخخة وأدت إلى مقتل 11 شرطياً في مدينة جيزري (جنوب شرق) قرب الحدود مع سوريا.

ويعيش جنوب شرق تركيا على وتيرة المعارك اليومية بين قوات الأمن التركية وعناصر العمال الكردستاني، منذ تجددت في الصيف الماضي المعارك التي أوقعت 40 ألف قتيل منذ 1984.