ميركل تدعو الأتراك لعدم جلب الصراعات معهم إلى ألمانيا

حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، المواطنين من أصل تركي والذين يعيشون في ألمانيا على الانخراط في المجتمع الألماني وعدم جلب الصراعات التي تدور في تركيا إلى ألمانيا.

وأضافت في مقابلة أجرتها معها محطة تلفزيون "إيه آر دي": "الأمر أولا وأخيرا يكمن في عدم جلب الصراعات القائمة حاليا في تركيا إلى ألمانيا".

وتابعت "ربما بات من الأولى أن يشارك الذين يعيشون هنا منذ أعوام وربما يحملون الجنسية الألمانية في تطوير بلدنا، وإذا رغبوا في ذلك فمرحبا بهم".

وتعرضت ميركل لانتقادات بسبب مقابلة نشرت في صحيفة "باساور نويي بريسه"، يوم الثلاثاء، قالت فيها "نتوقع من هؤلاء المنتمين لأصل تركي ويعيشون في ألمانيا منذ وقت طويل أن يكتسبوا درجة عالية من الولاء لبلدنا".