الشرطة الأميركية: لا إطلاق نار في مطار لوس أنجلوس

أعلنت الشرطة الأميركية أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إطلاق نار في مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة.

وكانت شرطة مدينة لوس أنجلوس ذكرت على "تويتر" أنها تحقق في تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار في مطار لوس أنجلوس، مع قيام المسؤولين بإغلاق صالات الوصول والمغادرة في المنطقة المركزية بالمطار جزئياً.

وأكدت الشرطة في تغريدة ثانية أنها فتشت المطار واتخذت كل الاحتياطات لضمان سلامة الناس، وقالت "ابقوا هادئين".

من جهته، أكد المطار على تويتر أن صالات المغادرة والوصول في المنطقة المركزية بالمطار أُغلقت وطُلب من المسافرين الاتصال بشركات الطيران للتأكد من وضع أي رحلات.